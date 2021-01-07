Adıyaman'da asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı
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Adıyaman'da asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı

07.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:08
Adıyaman'da asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı

Adıyaman'da Güney Çevre Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Millet Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Adıyaman'da Güney Çevre Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Millet Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, Millet Caddesi, "Açmadık yol, girmedik gönül bırakmayacağız" diyerek yola çıkan ve bu anlayışla birçok önemli çalışmaya imza atan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın en önemli projelerinden bir tanesi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan cadde ile ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kılınç, yolun tüm şehre hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Atatürk Bulvarı ile Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayan, Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasındaki Millet Caddesi'nde çalışmalar çok şükür tamamlandı. 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan cadde üzerinde toprakarme duvar ve bir adet menfez yapılarak şehrin güneyinde önemli bir ulaşım ihtiyacı karşılandı. İnşallah bu yolumuzu kısa süre içerisinde planladığımız Güney Çevre Yolu'na da bağlayarak şehrimizdeki ulaşım ağını daha da genişletiriz. Bu anlamda bize her zaman destek olan ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, bu ve yapacağımız diğer projelerin şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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