Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı
11.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:18
Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül