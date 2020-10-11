Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı

11.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:18
Adıyaman'da 171 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'da son iki günde 171 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda son iki günde farklı mahallelerdeki 171 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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