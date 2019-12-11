Adıyaman Belediyesi, türbeleri ve çeşmeleri temizledi

11.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:33

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbe ve şehir merkezinde bulunan çeşmeleri temizledi.



Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından türbelerde ve çeşmelerde temizlik çalışması yapıldı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen türbelerde ve şehir merkezinde bulunan çeşmelerde Hidrostatik Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı ile temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.



Yetkililer, çalışmaları rutin bir şekilde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA