Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdüADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:45
Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ADIYAMAN'da, 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Tercan Arslan'a ait daireden alevler yükseldiğini görenler, ile itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri içeride olanları tahliye edip, yangına müdahale etti. Bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Adıyaman apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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