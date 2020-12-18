Adilcevaz'da SGK hizmet bürosu açıldı
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Adilcevaz'da SGK hizmet bürosu açıldı

18.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:26
Adilcevaz'da SGK hizmet bürosu açıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet bürosu açıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet bürosu açıldı.

Kaymakamlık binasında düzenlenen açılış töreninde konuşan Kaymakam Tunahan Çil, vatandaşların artık SGK işlemleri için il merkezine gitmeye gerek kalmadığını söyledi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da hizmetin ilçe halkına ve özellikle de esnafa büyük kolaylıklar getireceğini belirtti.

Konuşmaların ardından SGK hizmet bürosunun açılışı yapıldı.

Açılışa, SGK İl Müdürü Sadullah Korkut ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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