ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, tekstil ve konfeksiyon sektörünü değerlendirdi Açıklaması

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:34

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin istihdam ve ihracatta en önde gelen sektörleri arasında yer alan tekstil ve konfeksiyon sektöründe 10 yılda toplam 313 bin 136 ilave istihdam sağlandığını bildirdi.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, sektörün imalat sanayi toplam istihdamının yüzde 24,9'unu oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörününün dünyayla rekabet eden bir noktaya ulaştığını, bunun en önemli kanıtının istihdam sayılarındaki artış olduğunu ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

"2000'li yılların başında artan ithalattan dolayı zarar gören tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan istihdam kayıpları sektörü 2009 yılında 689 bin 554 çalışan sayısına kadar düşürdü. 2011 yılında konulan ticaret politikası önlemleri ile istihdam sayılarında artış yakalan tekstil ve hazır giyim sektörü 2019 yılını 1 milyon 2 bin 690 istihdam sayısına ulaşarak yüzde 46 oranı artış sağladı. Sektör 10 yılda toplam 313 bin 136 ilave istihdam sağlanmış oldu. Sektör ayrıca yüzde 40'ları aşan kadın istihdamıyla ülkemize farklı anlamda önemli bir katkı sağlamaktadır."

Kıvanç, sektörde görülen istihdam artışının en önemli etkenin haksız ithalata karşı uygulamaya konulan ticaret politikası önlemleri olduğuna dikkati çekti.

- En fazla dış ticaret fazlası veren sektör

Geçen yıl gerçekleştirilen 28 milyar dolarlık ihracatla tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin Türkiye için önemli bir katma değer yarattığını belirten Kıvanç, açıklamasında şunları belirtti:

"Tekstil ve konfeksiyon sektörü şu anda Türkiye'de cari açık vermeyen, yılda 16-17 milyar dolarla ihracat fazlası veren tek sektör konumundadır. Tekstil sektörü her geçen gün büyümesine devam etmektedir. Günümüzde küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri, deyim yerindeyse ülkemizi şampiyonlar liginde temsil ediyor."

Kıvanç, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde Türkiye'nin dünyada en önemli 6. büyük ihracatçı olduğunu ifade etti.

Sektörün özel şartlarla desteklenmesi durumunda yaratılan katma değerin ve ihracatın iki katına kadar artmasının mümkün olacağını vurgulayan Kıvanç, elektrik ve istihdam maliyetlerinin azaltılması, mevcut tesislerin kapasite arttırıcı yenileme yatırımlarının uygun şartlarla yerinde teşvik edilmesinin sektöre önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kıvanç, doğru politikalarla desteklenmesi durumunda sektörün geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de işsizliğin en önemli panzehiri olacağını belirtti.

Kaynak: AA