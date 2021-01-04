Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

04.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:37
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur." sözünü anımsattı.

5 Ocak tarihinin Adana'nın kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlandığı, düşman postalının bir daha dönmemek üzere bu topraklardan sürüldüğü, vatan, millet, devlet ve bayrak aşkının coştuğu gün olduğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Bin yıldır yurt yaptığımız bu toprakları, canımız pahasına müdafaa edecek, kahraman ecdadın torunları olduğumuzu yedi düvele göstereceğiz. Bu meyanda bizim için 5 Ocak 1922 ile 5 Ocak 2021 arasında hiçbir fark yoktur. Değişen sadece takvim yapraklarıdır. Değişen sadece isimler ve simalardır. Değişen sadece silüetlerdir. Adana, aynı Adana'dır. Ruh, aynı ruh, maya, aynı mayadır. Bu duygu ve düşüncelerle Adanalı hemşehrilerimin 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."

Elban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerini sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlardan her 5 Ocak'ta olduğu gibi yine evleri, iş yerlerini Türk bayrağıyla donatmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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