ADANA Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi
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ADANA Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi

Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimiADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesinde deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen ücretsiz spor eğitimine katılan yöresel kıyafetli kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

23.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:22

Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesinde deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen ücretsiz spor eğitimine katılan yöresel kıyafetli kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki spor eğitmenleri Kozan Atatürk Parkı'nda ücretsiz spor eğitimi veriyor. Hafta içi sabah 07.00 - 09.00 ve akşam 18.00 - 20.00 arasında gerçekleşen spor eğitimine katılan kadınlar, sağlıklı ve zinde kalmaya çalışıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın bir araya geldiği spor eğitiminde sakatlıklara karşı bilinçlendirme, ısınma ve germe hareketleri, fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli biçimde kullanılması konularında da bilgi veriliyor.

Yöresel giysiler olan yağlık ve şalvarlarıyla haftanın beş günü spor eğitimine katıldıklarını söyleyen kadınlardan biri, 'Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. İlk defa bu yıl böyle bir eğitim ve etkinlik görüyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir aydır spora katıldığını söyleyen Zübeyde Avşar, spor eğitimin faydasını gördüğünü dile getirerek Kozanlı kadınları spora davet etti. Pandemiden önce spor eğitimine başladıklarını, fakat pandemi döneminde ara verdiklerini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Eğitmeni Şefik Musa Delibaş, Etkinliklerimize Kozan'da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Katılımcılar arasında 10 yaşında olan da var, 60 yaşında olan da var. 7'den 70'e herkesi spora davet ediyoruz?? dedi.

ADANA Kozan'da yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi

Kaynak: DHA

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