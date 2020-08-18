ADANA İdlib'de Rus İHA'sı düştü
İdlib'de Rus İHA'sı düştüSuriye'nin İdlib kentinde, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.
18.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:40
İdlib'de Rus İHA'sı düştü
Suriye'nin İdlib kentinde, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.
Kente bağlı Harem ilçesi kırsalında bulunan Duveli köyünde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA düştü. Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. İnsansız Hava Aracı'nın düşme anları vatandaş cep telefonu kameralarına yansıdı anlar.
Kaynak: DHA