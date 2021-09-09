Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Spor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda taktik çalışmaları da yapıldı.

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçı, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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