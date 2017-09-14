Adana'daki İki Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 3 gün önce bir restoranın ortakları arasında hisselerin satışıyla ilgili çıktığı iddia edilen, 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında kavgada yaralanan ve tedavisi tamamlanan Serkan K. (35) ile olaya karıştığı ileri sürülen Abdülmümin A. (47), Seyit Y. (39), Çağlar G. (34) Ömer D. (34), Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E'yi (33) gözaltına aldı.



Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar Erkan Çoral (35) ve Ömer Karabacak'ın (43) tedavilerinin devam ettiği, mekanın ortağı ve aynı zamanda işletmecisi olan şüpheli Kemal Daş'ın (54) ise arandığı öğrenildi.



11 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir restoranın ortakları Kemal Daş ve Erkan Çoral arasında çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak yaralanmıştı.



Olayın, ortaklar Dağ ve Çoral arasında hisselerin devri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı ileri sürülmüştü.