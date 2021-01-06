Polisten kaçarken aracından silahını atan şüpheli yakalandı
06.01.2021 07:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:49
Adana'da polisten kaçmak isterken yol kenarına silahını atan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Adana'da polisten kaçmak isterken yol kenarına silahını atan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 01 AFR 928 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, ara sokaklarda kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin kaçarken atmış olabileceğini değerlendirdiği tabancayı yol kenarında buldu.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız