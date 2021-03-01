Adana'da polis denetimlerinde 54 silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi.
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 54 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22-28 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 24 tabanca, 26 av tüfeği ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 185 mermi ve 238 kartuşa el kondu.
Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, kamyonet, 17 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 337 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 12 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun