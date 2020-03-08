Adana'da minibüs şoförüne silahlı saldırı
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Seyhan, Adana, Güncel

Adana'da minibüs şoförüne silahlı saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.

08.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:44
Adana'da minibüs şoförüne silahlı saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.


Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 01 M 0459 plakalı minibüse yolcu olarak binen bir kişi, şoför M.S'yi tabancayla başından yaraladı.


Minibüste bulunan vatandaşlar, M.S'nin yaralandığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçarken montunu ve olayda kullandığı tabancayı atan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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