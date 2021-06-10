Adana'da ikamete tüfekle ateş açıldı
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Adana'da ikamete tüfekle ateş açıldı

Adana'da ikamete tüfekle ateş açıldı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık ilçesinde bir ikamete tüfekle ateş açıldı, olayda avlu kapısında zarar oluştu.

Yumurtalık ilçesinde bir ikamete tüfekle ateş açıldı, olayda avlu kapısında zarar oluştu.

Zeytinbeli mahallesinde G.Ş. ye ait evin önüne araçlarıyla gelen şüpheliler, tüfekle eve doğru ateş açarak kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ikametin avlu kapısında zarar oluştu.

Jandarma olayı gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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