Adana'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

18.10.2019 13:41

Adana'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde belirlenen farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, Türkiye'nin farklı şehirlerinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle R.T. (58), K.E.T. (39), Ş.Ü. (52) ve Ö.K. (45) gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA