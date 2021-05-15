Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı

Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, 7 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı.

Adana'da, 7 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

H.B'nin Kozan ilçesi Şerifli Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada saklandığını belirleyen ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

H.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Kenan Doğulu Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 21:32:25. #1.16#

title