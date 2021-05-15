Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı

Adana'da, 7 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı.

Adana'da, 7 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı inşaatta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

H.B'nin Kozan ilçesi Şerifli Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada saklandığını belirleyen ekipler, buraya düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

H.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu