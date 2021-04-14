Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
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Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da, balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Adana'da, balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde Suat Özacar (58) ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı.

Bir süre sonra teknenin battığını gören çevredekiler, kayıkla ulaştıkları bölgede Gözüküçük'ü kurtardı.

Özacar'ın ise suda kaybolması üzerine durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda Özacar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Botla kıyıya çıkarılan Özacar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu
Adana'da balık tutmak için baraj gölüne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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