Adana'da araç yangını
19.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:28
Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde yangın çıkan 2 araç kullanılamaz hale geldi.
Feke'deki Koçyazı Mahallesi'nde Nuri Y. yönetimindeki otomobil, benzin hortumunun yerinden çıkması sonucu alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, kullanılamaz hale geldi.
Kozan ilçesinde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen 34 KY 4059 plakalı otomobil yandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın