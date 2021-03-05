432 litre sahte içki ve 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana'da 432 litre sahte içki ve 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 432 litre sahte içki ve 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir iş yerine ve kaçak ürün bulundurulan Reşatbey Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 432 litre sahte içki, 4 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve 185 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / FATİH KEÇE