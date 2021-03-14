Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki portakal bahçesinin girişinde Seda Özmen'in (22) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davadan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Habib B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunduğu adresi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Habib B'yi yakaladı.

Habib B, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun