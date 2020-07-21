Adana Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş görevine başladı Adana Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bilal Gümüş, görevine başladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Bilal Gümüş, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle Kırşehir'den Adana'ya atanan Gümüş, kente geldi.

Gümüş, yazılı açıklamasında, görev süresi boyunca adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA