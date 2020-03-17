Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Çoşkun, ziyaretten ötürü Bilgin'e teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerini anlattı.

Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA