Adalet Komisyonu Başkanı Bilgin'den Rektör Coşkun'a ziyaret
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
17.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:06
Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Çoşkun, ziyaretten ötürü Bilgin'e teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerini anlattı.
Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun'a teşekkür etti.
Kaynak: AA