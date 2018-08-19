Adalet Bakanı Gül Mekke'de

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la bir araya geldi.

Din Hizmetleri Ataşeliği'ndeki görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç de hazır bulundu.