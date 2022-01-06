Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet... - Haberler
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı." - ANKARA

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