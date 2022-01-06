Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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