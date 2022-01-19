Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar! Sevinçten yerinde duramadı

İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı şehirde adeta kahraman gibi karşıladı. İngiliz futbolseverlerin coşkulu karşılaması Acun Ilıcalı'yı çok etkiledi. Hull City'nin yeni sahibi, sevgi desteklerine karşılık vermek için binadan geri çıktı.

Acun Ilıcalı en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ünlü medya patronu, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi resmen satın aldı. Satın alma işlemleri bugün gerçekleşti.

"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Acun Ilıcalı Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi. Ilıcalı, "İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmak hayalimdi. Bugün bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİLER

Acun Ilıcalı'yı Hull City kulüp binası önünde coşkulu kalabalık karşıladı. Karşılamaya çok sayıda İngiliz taraftar Türk bayrağıyla geldi.

"ÇOK GÜZEL İNSANLAR"

Acun Ilıcalı karşılandığı ilk anda taraftara destekleri için teşekkür etti. Ilıcalı, "Güzel şehir, güzel insanlar. Uzun bir yolculuk oldu. Rüyam en sonunda gerçeğe kavuştu" dedi. Ilıcalı, bir taraftarın seslenmesi üzerine binadan dışarı çıktı. Desteği için teşekkür etti.

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