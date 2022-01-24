Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Bitirdiği transferi Fenerbahçe elinden kaptı - Haberler Spor
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Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Bitirdiği transferi Fenerbahçe elinden kaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Hull City'nin prensipte anlaşmaya vardığı Aleksandar Pesic transferinde resmen devreye girdi. Sarı-Lacivertli yönetim, Sırp golcü için Karagümrük'le masada.

Fenerbahçe, Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic için resmen masaya oturdu. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sırp golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olduğu için İngiltere'ye gitmek istemiyor ve Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe transferi bitirmeye çok yakın.

Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Bitirdiği transferi Fenerbahçe elinden kaptı

ALLAHYAR'I ALDI

Acun Ilıcalı, gol hattına Fenerbahçe'den İranlı forvet Allahyar'ı kadrosuna katmıştı. Diğer hayali de Pesic'ti ancak taraftarı olduğu takım, transferde ona büyük sürpriz yaşattı.

Acun Ilıcalı'ya soğuk duş! Bitirdiği transferi Fenerbahçe elinden kaptı

"ACUN ILICALI'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Karagümrük'ün golcüsü Pesic, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek İngiltere'ye gitmek istemediğini açıkladı. Pesic yaptığı açıklamada, "Acun Bey'e yaptığı tekliften dolayı çok teşekkür ederim. Kariyerimde hiç kendisini bu kadar profesyonelliğe adamış birisiyle karşılaşmamıştım. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haber

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