Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı
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Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı

17.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:38

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen ile anlaştı. Müjdeli haberi ise Acun Ilıcalı duyurdu.

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.

MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ

TV8'in yanı sıra Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak. Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için fenomen Hasan Can Kaya ile anlaştı

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında espri yeteğini fark ederek tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Şimdilerde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı
Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı
Haber Yorumları (1)
ACUNCU: bu iş tutar valla
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