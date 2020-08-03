Acıgöl'de bayram yoğunluğu Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de Kurban Bayramında yoğunluk yaşandı.

Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de Kurban Bayramında yoğunluk yaşandı.

İlçeye 10 kilometre mesafede bulunana göle 4 gün boyunca yerli turistler akın etti.

Hem yakın il ve ilçelerden hem de Karapınar'dan gelen çok sayıda kişi, gölde yüzmenin keyfini yaşadı.

Normal günlerin çok üzerinde vatandaşın geldiği gölde bazı vatandaşlar yüzerken, bazı vatandaşlar da gün batımını seyretmenin keyfini çıkardı.

Yüzme bilmeyen vatandaşlar da göl kenarında ailesi ile çay içip güzel dakikalar yaşadı.

Kaynak: AA