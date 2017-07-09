Aboubakar Porto'ya Resti Çekti!

Beşiktaş'ın geçen sezon Portekiz devi Porto'dan 10 milyon Euro'luk (40 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiraladığı Vincent Aboubakar, ligin ilk yarısında tutuk bir görüntü sergilemişti.



Kamerun formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından özgüven depolayarak İstanbul'a geri dönen 25 yaşındaki futbolcu, sezonu 38 maçta 19 gol ve 4 asistle tamamlamıştı. Zaman zaman agresifliğinin kurbanı olmasından dolayı 3 kez kırmızı kart görüp takım arkadaşlarını yalnız bıraksa da sempatik görüntüsü ve çalışkan yapısıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu rapor alan yıldız isim, yönetimin bonservis sorununu çözmesini bekliyor.



'Beşiktaş'ta kalmak için her şeyi yapacağım'



Bonservisinin bir bölümünün eski kulübü Lorient'te diğer kısmının da Porto'da olması sebebiyle tarafları önceden belirlenen 10 milyon Euro'luk bonservis bedelde indirime gitmeye ikna edemeyen Siyah-Beyazlılar, son teklifini 6 milyon Euro olarak belirledi. Bu önerisini Porto'ya ileten ve olumsuz yanıt alan Kartal'a, Aboubakar cephesinde flaş bir destek geldi. Geçen sezon geleceğiyle ilgili olarak yaptığı her açıklamada, "Burada kalmak için elimden geleni yapacağım" diyen Abou, gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmak isteyen Porto'ya olumsuz yanıt verdi.



Porto, mecburen görüşecek



Portekiz basınında yer alan haberlere göre kariyerine Porto'da devam etmek istemediğini Mavi- Beyazlılar'a ileten Abou'nun, Beşiktaş'a transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği belirtildi. Bu çıkış sonrasında şaşkına dönen ve oyuncusunu gelecek sezon bedava olarak elinden kaçırmayla karşı karşıya kalan Porto Yönetimi'nin, gelecek hafta Beşiktaş'la tekrar masaya oturup Aboubakar'ın geleceğini netleştirmesi bekleniyor.



Kaynak: Fanatık