Abdulkadir Bitigen'e kritik görev
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Abdulkadir Bitigen'e kritik görev

06.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:17
Abdulkadir Bitigen'e kritik görev

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Pazar günü Sivas'ta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçını yönetecek.

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Pazar günü Sivas'ta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçını yönetecek.

Süper Ligin 8. haftasının kapanış karşılaşmasında 08 Kasım 2020 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın 4. Hakemi Sarper Barış Saka. Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 4.maçını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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