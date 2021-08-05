ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Taliban'a teslim olan güvenlik güçlerinin ortalıktan kaybolduğunu bildirdi
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ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Taliban'a teslim olan güvenlik güçlerinin ortalıktan kaybolduğunu bildirdi

ABD ve İngiltere büyükelçilikleri, Taliban'a teslim olan güvenlik güçlerinin ortalıktan kaybolduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Taliban militanlarına teslim olan güvenlik güçlerinin, gece aniden ortalıktan kaybolduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçilikleri, Taliban militanlarına teslim olan güvenlik güçlerinin, gece aniden ortalıktan kaybolduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Kabil Büyükelçiliklerinden yapılan ortak açıklamada, aldıkları rapora göre, Taliban'ın kendilerine teslim olan güvenlik güçlerine zarar vermeme sözü verdiği halde güvenlik güçlerinin teslim olduktan sonra aniden gece saatlerinde ortalıktan kaybolduğu duyuruldu.

Taliban'ın, Afgan güçlerinden geriye kalan dul kadınları kendi savaşçılarıyla evlenmeye zorladığı öne sürülen açıklamada, bu raporun doğruluğu teyit edildiği takdirde bunun, savaş suçu olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka göre, savaş esirlerine her türlü kötü muamelenin yapılması ve öldürülmesinin, suç olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Her iki büyükelçilik de "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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