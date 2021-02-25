ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay
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ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay

25.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:42
ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'a onay verdi.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'a onay verdi.

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, Granholm'un Enerji Bakanı olması için 64 senatör "evet" oyu verirken, 35 senatör "hayır" oyu kullandı.

Jennifer Granholm, 2003-2011 yıllarında Michigan Valisi olarak görev yapmıştı.

Granholm'un, Biden'ın 2050'ye kadar ülkeyi karbon nötr hale getirme hedefi doğrultusunda temiz enerjiye geçişi sağlamak için çalışması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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