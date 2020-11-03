ABD seçim sonuçları: ABD'de ilk sandıklar açıldı! ABD seçimlerinde kim önde?

ABD'de aylardır devam eden maratonun ardından seçim haftası geldi. ABD seçimlerinde sandıkların açılması sonucu ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? ABD'de neden halk başkanı doğrudan seçemiyor? sorularının cevapları merak edildi.

ABD'DE İLK SANDIKLAR AÇILDI!

ABD'de de ilk sandıklar açıldı;

Dixville, 12 kişi yaşıyor.

Millsfield, 23 kişi yaşıyor.

Dixville;

Biden 5 oy alırken Trump hiç oy alamadı.

Millsfield'da ise Biden 6 oy aldı. Trump ise 16 oy aldı.

İki köy hakkında belirtilen bir diğer detay ise kavgalı olmaları ve hiç konuşmamaları.

ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

İlk açılan sandıklar küçük bir köyden olduğu için Başkan adayları bu konuda bir açıklama yapmadı.