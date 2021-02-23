ABD Savunma Bakanı Austin 4 NATO ülkesinin savunma bakanları ile Ukrayna'yı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Savunma Bakanı Austin 4 NATO ülkesinin savunma bakanları ile Ukrayna'yı görüştü

23.02.2021 02:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 02:30
ABD Savunma Bakanı Austin 4 NATO ülkesinin savunma bakanları ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kanada, Polonya, İngiltere ve Litvanya Savunma Bakanları ile Ukrayna'ya verdiği desteği görüşmek üzere çevrim içi toplantı yaptı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kanada, Polonya, İngiltere ve Litvanya Savunma Bakanları ile Ukrayna'ya verdiği desteği görüşmek üzere çevrim içi toplantı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis ile sanal ortamda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran'ın da katıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu ülkelerin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği ele aldığı kaydedildi.

Toplantıya İngiliz Bakan Wallace'ın ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteklerini yineledi ve Rusya'nın bölgedeki saldırgan faaliyetleri bağlamında Karadeniz'in güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, toplantının, Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Taran ile 19 Şubat'ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldiğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Kadir Topbaş Özlem Zengin Berat Albayrak
Magazin Zeki Müren Prens Harry Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Savunma Bakanı Austin 4 NATO ülkesinin savunma bakanları ile Ukrayna'yı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 02:30:50. #1.16#
title