Son dakika haberleri: ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti
19.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:16
Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı.
İstanbul DHA - İSTANBUL Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey', Karadeniz'e açıldı.
Marmara Denizi'nden saat 17.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş açıklarına ulaştı. Güdümlü füze kruvazörüne, Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı