ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek
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ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek

19.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 19.10.2020 23:51
ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek

ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek.

ABD, Polonya'da iki nükleer santral inşa edecek. Santrallerden ilkinin 2033 yılında, ikinci santralin ise 2039 yılında kullanıma hazır olması planlanıyor.

ABD ile Polonya arasında Polonya Nükleer Enerji Programı ve Polonya'da sivil nükleer endüstrinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pek çok açıdan kilometre taşı olan söz konusu anlaşmanın Polonya-ABD ilişkilerini güçlendirdiğini ifade etti. Büyükelçi Mosbacher, anlaşma ile ABD'nin dünyanın geri kalanına ileri teknolojisi sayesinde nükleer ticarete geri dönüşünü ilan ettiğin aktardı. Mosbacher, "Nükleer enerji hiçbir zaman böyle güvenli, fiyat açısından erişilebilir ve böyle kolay uygulanabilir olmamıştı. Partnerlerimizin aynı zamanda çevre temizliğine özen gösteren enerji güvenliğine ulaşmalarında yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

İlk santral inşaatına 2026'da başlanacak

Pandemi dolayısıyla ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile Polonya hükümetinin stratejik enerji altyapı vekili Piotr Naimski tarafından video konferans yoluyla imzalanan anlaşma, 6-9 KW kurulu kapasiteli PWR tipi reaktöre dayanan iki nükleer santral inşa edilmesini içeriyor. Anlaşmada belirtilen takvime göre 2021 yılında santralde kullanılacak teknoloji seçilecek, 2022 yılında birinci santralin inşa yeri belirlenecek, ardından teknoloji sağlayıcısı ve ana yüklenici firmayla anlaşma imzalanacak. 2026 yılında inşaatına başlanacak ilk santral 2033 yılında hizmete sunulacak. İkinci santralin yapımına ise 2032 yılında başlanması öngörülürken, kullanıma sunulma tarihi ise 2039 olarak kararlaştırıldı. Nükleer santrallerin inşa edileceği yer olarak ise şimdilik Polonya'nın kuzeyinde yer alan Lubiatowo-Kopalino ile güneyinde yer alan Zarnowiec köyleri düşünülüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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