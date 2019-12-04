ABD'nin 'Uygur yasa tasarısı' iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını imkansız mı kılacak?
Haberler » Dünya » ABD'nin 'Uygur yasa tasarısı' iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını imkansız mı kılacak? - Haberler

ABD'nin 'Uygur yasa tasarısı' iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını imkansız mı kılacak?

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'de kabul edilen 'Uygur tasarısı'nın Çin ile ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmanın imzalanmasını engelleyebileceği belirtiliyor.

04.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:43
ABD'nin 'Uygur yasa tasarısı' iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını imkansız mı kılacak?

Temsilciler Meclisi'de kabul edilen ' tasarısı'nın Çin ile ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmanın imzalanmasını engelleyebileceği belirtiliyor.


ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini beklemenin daha iyi olabileceğini söylemesi, diğer yandan da Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesi, aylardır beklenen anlaşmayı zora soktu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler