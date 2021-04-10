ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta değişmedi.

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ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -9 Nisan haftasında bir önceki haftayla aynı değer olan 337'de kaldı.

Perşembe gününü 63,20 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 59,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 59,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:14:32. #1.14#
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