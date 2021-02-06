ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış
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ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış

06.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 23:24
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar'a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.

ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar'a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.

New York Times'te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.

Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika'nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.

Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE'nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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