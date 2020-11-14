ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump'a destek gösterileri düzenleniyor
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump'a destek gösterileri düzenleniyor

14.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 14.11.2020 22:43
ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump'a destek gösterileri düzenleniyor

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı Yüksek Mahkeme önünde yürüyüş düzenledi.

 ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı Yüksek Mahkeme önünde yürüyüş düzenledi.

ABD'de Trump destekçileri ülkenin başkenti Washington DC'de Yüksek Mahkeme önünde yürüyüş düzenleyerek başkanlık seçim sonuçlarını protesto ediyor. Karşıt protestoların da yapıldığı ifade edilirken, ülkenin geri kalanında da 'Milyon MAGA (Make America Great Again) Yürüyüşü', 'Çalmayı Durdur' ve 'Trump için Yürüyüş' adlı benzeri mitingler planlandığı belirtildi.

Protestocuların, seçimlerin hileli olduğunu ve bunun da Başkan seçilen Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinde kazanmasına yardımcı olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Bu iddialar için ise henüz geçerli bir kanıt sunulmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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