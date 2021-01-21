ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür
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ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür

21.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:18
ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür

NEW ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dün yemin ederek göreve başlamasına, ülkede yaşayan Müslüman toplumundan da tebrik ve destek geldi.

NEW ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dün yemin ederek göreve başlamasına, ülkede yaşayan Müslüman toplumundan da tebrik ve destek geldi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu Amerika-İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yapılan açıklamada, Biden'ın ofisteki ilk gününde "Müslüman yasağı" olarak bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasını geri çevirmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CAIR Direktörü Nihad Awad, Biden'dan seçim vaatlerini tutmasını beklediklerini vurgulayarak, "Biden yönetiminin, federal hükümet içinde Müslümanların ve göçmenlerin dini ve ırksal profillerinin çıkarılmasına yol açan sistemik adaletsizlikleri ele alarak daha da ileri gitmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'daki Müslüman örgütlerinin en büyük şemsiye grubu olan ABD Müslüman Örgütleri Konseyi (USCMO) de internet sitesindeki açıklamasında, "Selefinin kötü ve bölücü Müslüman seyahat yasağını kaldırdığı için Başkan Biden'a yürekten tebrik ve şükranlarımızı iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, USCMO'nun kayıtlarına göre 88 binden fazla kişinin söz konusu yasaktan direk etkilendiği aktarılarak, Biden'a "2017'den bu yana kasıtlı olarak kenarda tutulduğu için yığılma yaşanan vize başvurularının çözümü için de adım atması" çağrısında bulunuldu.

Trump'ın ilk icraatlarından "Müslüman ülkelere vize yasağı" olayı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getiren kararnameyi imzalamış ancak kararın geniş kitlelerce protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın hafifleterek ve güncelleyerek tekrar yürürlüğe koyduğu, aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla onaylayarak, Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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