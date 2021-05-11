ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 104 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 104 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 104 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 1800 parça ekipman teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin daha önce Afganistan'daki bir askeri tesisi Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandığını tahmin ediyor." denildi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Çekilme süreci nisanın son haftasında başlamış ve CENTCOM 4 Mayıs'ta 60 C-17 uçağı dolusu malzemenin çekildiğini, 1300 parça malzemenin imha edilmek üzere Savunma Lojistik Ajansına teslim edildiğini açıklamıştı.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
Son dakika haberleri! Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü, 28 yaralı
Son dakika haberleri! Afganistan'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 11 ölü, 28 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 6 ile 12 arasında tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:51:00. #1.15#

title