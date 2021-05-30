ABD'li şeflere canlı yayında Türk mutfağını tanıtıldı

Las Vegas Üniversitesi şefleri, Turquality Projesi kapsamında Türkiye'ye özgü baharatlarla Türk geleneksel mutfağına ait yemekleri canlı yayında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) şefleriyle beraber yaparak tadım etkinliği gerçekleştirdi.

Las Vegas Üniversitesi şefleri, Turquality Projesi kapsamında Türkiye'ye özgü baharatlarla Türk geleneksel mutfağına ait yemekleri canlı yayında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) şefleriyle beraber yaparak tadım etkinliği gerçekleştirdi. İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, yabancı şeflerin Türk ürünlerine bayıldığını söyledi. Projeyle beraber Türkiye'ye özgü ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gönderilerek ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde 6 gıda birliğinin ortaklığında 2 yıldır sürdürülen Turquality Projesi'nde ABD'de kuru meyve, su ürünleri, hububat, bakliyat, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerinin tanıtımı sürüyor. Daha önce hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin tanımı yapılırken bu kez Türkiye'ye özgü baharatlar tanıtıldı. İnternet üzerinde online olarak gerçekleştirilen programda, İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulunun şefleri, ABD'de en önemli otel yönetimi fakültesini bünyesinde bulunduran Las Vegas Üniversitesinin şeflerine Türkiye'ye özgü baharatları tanıttı.

Baharatlı lezzetler ABD'de ve Türkiye'de aynı anda yapıldı

Amerikan şefler, kendilerine Türkiye'den gönderilen sumak, defne, kekik, isot, ada çayı gibi baharatları kullanırken baharatlı tavuk ve baharatlı mayonez yapıp katılımcılara tattırdı. Programda İzmir'de de İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Eğitmen Şef Ece Şener Aslay ve Araştırma Görevlisi Şef Asistanı Aypar Satı tarafından baharatlarla hazırlanan kuzu şiş, çipura, bulgur pilavı ve salatalar için tadım etkinliği yapıldı.

İlk kez ABD'de bir üniversite ile canlı olarak yemek yapıldı

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, projedeki kapsamında Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesinin müfredatına girdiğini söyledi. Öztürk, etkinlik kapsamında ilk kez canlı olarak ABD'de bir üniversiteyle birlikte yemek yapıldığını belirterek, "Hem oradaki şeflerin tarifleriyle hem de bizim tarafımızda şeflerimizle beraber Türkiye'den belli ürünleri kullanmak şartıyla yemek tariflerimizi paylaştık. Las Vegas Üniversitesinde akademik dönemin başlamasıyla beraber oradaki derslerde kullanılmak üzere Türk geleneksel mutfağına ait eğitim videolarını, İEÜ'deki öğretim üyelerimiz hazırlayıp gönderecek" diye konuştu.

Sadece tarifler değil püf noktaları ve hikayeler de anlatılıyor

Öztürk, yemek tariflerinin yanı sıra yemekleri hikayelerinin de ABD'li şeflere anlatılacağını ifade ederek, "Ayrıca bu ürünlerin tedarikini, satın aldıklarında saklama koşullarının nasıl olacağını ve yine geleneksel ve inovatif tariflerle nasıl kullanacaklarını ve nasıl lezzet kombinasyonu elde edeceklerine dair bilgiler de yer alacak. Eğer pandemi koşulları imkan verirse biz onlara misafir olacağız, onlar bize misafir olacak böylece şeflerimizden, ellerinden çıkan lezzetli yemekleri onlarda burada tatma imkanı bulacaklar" dedi.

"Yabancı şefler, Türk ürünlerine bayılıyor"

Las Vegas Üniversitesinde yetişen şefler aracılığıyla Türk lezzetlerinin tüm ABD'ta yayılabileceğini vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yabancı şefler, Türk ürünlerine bayılıyor. Yurt dışından gelen şefleri burada ağırlıyoruz ve hepsi bizim ne kadar şanslı olduğumuzu belirtiyor. Çünkü biz, üretimi yapılmış bir bölgede 10-15 dakika uzaklıkta bu ürünleri elde edebiliyoruz. Onların bu ürünlere erişebilirliği bizler kadar kolay değil. O yüzden biz onlara doğru yolu gösterdiğimizde onlar nasıl temin edeceklerini öğreniyor. Buraya geldiklerinde de, bavullarını bir çok Türk baharatlarıyla, nar ekşileriyle doldurarak gidiyorlar."

Tanıtımlarla beraber ihracat rakamları artıyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise ABD'nin dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından biri olduğunu ve tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyerek, "Belki bir süreç gerekecek ama ABD çok büyük pazar. Bence uğraşmaya değer. Ben sonucun iyi olacağını inanıyorum. Las Vegas'taki otellerin menülerinde her türlü kültürel mutfak ve yemek var. Dolayısıyla oradan başlayarak gitmek lazım ama tabii bugünden yarına olacak şey değil. Kalite, lojistik ve güven duygusunu iyi oluşturmak lazım. Pazara girerken tanıtım yaptık, iyi gidiyoruz. Bunlar ihracat rakamlarımıza da yansıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı