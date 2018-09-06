ABD'li General, Türkiye'nin Başına 4 Milyon TL Ödül Koyduğu YPG'li Teröristle Görüştü

ABD'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadelede görevli üst düzey yetkililerinden biri olan General Poul Funk, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan ve YPG'nin üst düzey yöneticisi olan 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

ABD'Lİ GENERAL, PYD'Lİ TERÖRİST İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kasabası yakınlarında ABD'li General Paul Funk ile Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin yöneticisi 'Mazlum Kobane' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair fotoğraf, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun resmi twitter hesabından paylaşıldı.

TÜRKİYE, TERÖRİSTİN BAŞINA 4 MİLYON TL ÖDÜL KOYDU

Şahin, Türkiye'de 'aranan teröristler' listesinin kırmızı ketegorisinde yer alırken, başına konulan ödül ise 4 milyon TL.