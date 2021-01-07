ABD Kongre binasına girmeye çalışan Trump taraftarları ile güvenlik güçleri arasında arbede

ABD'de Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basma anına ilişkin yeni görüntüler yayınlanırken, sosyal medyada bir çok kişi güvenlik zaafının olduğunu gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdiği ana ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde protestocu sayısına kıyasla polis müdahalesinin çok sınırlı olduğu görüntülendi. Pek çok kullanıcı görüntülere ilişkin güvenlik zaafı olduğununa dikkat çekti. Öte yandan, dünyanın kilitlendiği kongre baskınına ilişkin yayınlanan son görüntülerde, pek çok Trump destekçisinin kongre binasının içine girdi, kongre üyelerinin ofisini yağmaladığı görüldü.

TRUMP'IN ÜÇ SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI

Öte yandan, sosyal medya platformu Twitter ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre binasının basılmasına kadar uzanan olayları savunan tweetlerini kaldırıldı, hesabını kilitledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Şiddet tehditleri ve kural ihlalleri devam ettiği taktirde Donald Trump'ın hesabı tamamen kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Sık sık Tweet atan Trump, Kongre'nin basılması ile ilgili de hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zamandır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş vatanseverlerin elinden bu derece kabaca ve zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar" ifadelerini kullanmıştı. "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın" diyen ABD Başkanı'nın bu tweetleri kısa süre sonra engellenmişti. Ayrıca, Trump'ın mesajını engelleyen Facebook da benzer bir karar aldı. Trump'ın hesabını 24 saatliğine askıya alan Facebook, şirket kurallarının iki kez ihlal edildiğini tespit etmeleri nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. Instagram'da Trump'ın hesabını 24 saatliğine askıya aldı.

KONGRE BİNASINA BASKIN

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı. ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu. Başkent Washington'da şiddet olayları 15 Günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Olaylar nedeniyle Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, hayatını kaybedenlerinin sayısının 4'e yükseldiği, 14 polisin hafif şekilde yaralandığı ve en az 52 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı