ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı
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ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD, İranlı üst düzey komutanlardan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı

03.01.2020 08:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:24
ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürüldüğünü açıkladı.


Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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