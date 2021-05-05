ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını söyledi

ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırımının 'öngördüğü ya da önerdiği' bir şey olmadığını söyledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun ABD ekonomisi için bir sorun olmasını beklemediğini belirterek, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını ifade etti.

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil." dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed'in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı.

Yellen, salı günü The Atlantic dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirtmişti.

Harcamaların ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğini dile getiren Yellen, bu yatırımlara ekonominin rekabetçi ve üretken olması için ihtiyaç olduğunu, ekonominin bu şekilde daha hızlı büyüyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

ABD başkanlığı koltuğunu devreden Trump, 2024 seçimleri için açık kapı bıraktı
ABD başkanlığı koltuğunu devreden Trump, 2024 seçimleri için açık kapı bıraktı
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
İran ve ABD'nin mahkum takası için anlaştığı iddiası
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Diego Gökhan Gönül Ali Tandoğan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Hazine Bakanı Yellen, faiz artırımının "öngördüğü ya da önerdiği" bir şey olmadığını söyledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 01:33:51. #1.16#

title