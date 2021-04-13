ABD güçleri '11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek'
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ABD güçleri '11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek'

BBC - Haberler | Dünya
ABD güçleri '11 Eylül'de Afganistan'ı terk edecek'

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki Amerikan güçlerinin 11 Eylül'de bu ülkeden ayrılacağını söyleyeceğini bildirdi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptıkları açıklamada, Başkan Joe Biden'ın Afganistan'daki Amerikan güçlerinin 11 Eylül'de bu ülkeden ayrılacağını söyleyeceğini bildirdi.

ABD, geçen yıl Trump yönetiminin Taliban ile görüşmelerde verdiği son süre olan Mayıs'a kadar çekilmeyi kaçırmış olacak.

Yeni çekilme tarihi Dünya Ticaret Merkesi ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların 20. yılına denk gelecek.

Biden da daha önce 1 Mayıs'a dek çekilmenin zor olacağını söylemişti.

ABD ve NATO yetkilileri, Taliban'ın şu ana dek şiddet olaylarını azaltma taahhütlerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Gazetecilere bilgi veren üst düzey bir yönetim yetkilisi, Taliban'a çekilme sırasında ABD güçlerine saldırırlarsa "güçlü bir yanıtla karşılaşacakları" uyarısı yapıldığını söyledi.

Yetkili, Biden'ın acele bir çekilmenin ABD güçlerini riske atacağını düşündüğünü vurguladı.

Biden'ın çekilme duyurusunu bugün bizzat yapması bekleniyor.

ABD'nin çekilme duyurusu, Taliban ve Afgan yönetiminin ABD'nin öncülüğünde Türkiye'de bu ay yapılacak konferansa katılmayı kabul ettiğinin açıklanmasından sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Çarşamba günü kararla ilgili olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO müttefiklerine bilgi vermesi bekleniyor.

2 bin kayıp, trilyonlarca dolarlık harcama

ABD, 2001'den bu yana süren tarihinin en uzun süreli savaşında 2 bin askerini kaybetti ve trilyonlarca dolar harcadı.

Geçen yıl Şubat ayında imzalanan anlaşma, Taliban'ın sözlerini tutması halinde tüm askerlerin 14 ay içindde çekilmesini öngörüyordu. Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

Taliban ise, Afgan hükümetiyle görüşmelere başlamak için, esir takası yapılmasını ve binlerce mensubunun serbest bırakılmasını istiyordu.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan yüz yüze görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Taliban, anlaşma uyarınca uluslararası güçlere saldırılarını durdursa da, Afgan hükümetiyle savaşmaya devam etti.

Taliban geçen ay, 1 Mayıs'a dek çekilmezlerse yeniden yabancı güçlere saldıracakları tehdidinde bulunmuştu.

Nihai bir anlaşmaya varılmadan yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi halinde, Taliban'ın tüm ülkede iktidar olabileceğinden korkuluyor.

9600 askerlik NATO misyonu kapsamında, ABD'nin Afganistan'da 2500 kadar askeri konuşlanmış halde.

BBC
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