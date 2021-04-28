Aliyev'den Blinken'a Türkiye vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefiki olduğunu, savaş sonrası dönemde bölgede çok önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefiki olduğunu, savaş sonrası dönemde bölgede çok önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasından telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in görüşmede Azerbaycan-ABD ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirttiğini ve Güney Gaz Koridoru projesinin uygulanmasına verdiği destekten dolayı ABD hükümetine teşekkür ettiğini aktardı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev'in bölgesel güvenlik alanında işbirliğine değindiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in Azerbaycan'ın Afganistan'daki barışı koruma misyonunun ilk aşamasına katılmasının önemine vurgu yaptığını aktardı.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrası durum ele alındı

İkili arasında Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrası durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in görüşmede Ermeniler tarafından tahrip edilen topraklarda restorasyon çalışmaları yapıldığına dikkat çektiğini ve Azerbaycan'ın bu konudaki tutumunu Blinken'a aktardığını açıkladı.

Aliyev'in görüşmede, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılmasının önemini vurguladığını belirten Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in Azerbaycan'ın uzun vadeli barışı sağlama konusundaki tutumunu dile getirdiğini ifade etti. Ayrıca görüşmede, AGİT Minsk Grubu'nun gelecekteki faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

"Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Aliyev'in ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin son açıklamasıyla ilgili konuştuğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in Türkiye'nin Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefiki olduğunu, savaş sonrası dönemde bölgede çok önemli ve olumlu bir rol oynadığına vurgu yaptığını açıkladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Blinken'ın ABD-Azerbaycan ikili ortaklığının devam eden önemine vurgu yaptığı belirtilmiş, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun bölgedeki tüm insanlara fayda sağlayacak kalıcı bir siyasi çözüm için müzakere etmeye devam etmesinin önemine dikkat çektiği kaydedilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı